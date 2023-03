Fakultní nemocnice Plzeň se specializuje na mnohé zákroky jako jediné zdravotnické zařízení pro pacienty Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, částečně i Středočeského kraje. Dle toho se odvíjí i čekací doby. Například u zobrazovací metody PET/CT, PET/MR, co dělá FN Plzeň jako jediné pracoviště na jihozápadě Čech, je čekací doba cca měsíc. Novinkou v neurochirurgii je endoskopická operativa výhřezu meziobratlových plotének. Na tento zákrok je čekací doba v řádech dnů. Transplantace ledvin je v Plzni s nejkratšími čekacími dobami, a to tři měsíce. Ve FN Plzeň se dělají i další specializované zákroky z oblasti stomatochirurgie, dále transplantace kostní dřeně či kardiologické intervenční výkony.

„Čekací doby na výkony se postupně vrátily do původních provozních délek, jen na endoprotézu kolene nebo kyčle na Klinice ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí je čekací doba delší, počty zájemců o tento druh zákroků se neustále navyšují. U náhrady kyčelního kloubu je čekací doba do 24 měsíců, u sonografie je to týden, u primární screeningové koloskopie 1,5 až 3 měsíce, magnetické rezonance do 1 měsíce, artroskopie do 6 týdnů,“ vyjmenovala mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová.

V Mulačově nemocnici v Plzni, která patří do skupiny Privamed, se na operativu na gynekologicko-porodnickém oddělení čeká v řádech týdnů. "Na velké plánované operace v našem oboru máme termíny 4 až 5 týdnů, na malé výkony do týdne, akutní samozřejmě bez čekání," uvedl MUDr. Zdeněk Knaizl - primář gynekologicko-porodnického oddělení Mulačovy nemocnice. MUDr. Jindřich Šebor - primář Centra jednodenní chirurgie a ortopedie v Nemocnici Privamedu, která patří do stejné skupiny jako Mulačova nemocnice,

řekl, že objednací doby pro chirurgické i ortopedické výkony jsou v centru 3 až 4 týdny. "Při akutnějších stavech se snažíme najít i dřívější termín, to je do 2 týdnů," dodal Šebor.

V nemocnicích Plzeňského kraje jsou čekací lhůty u těch nejběžnějších operací (žlučník, kýly, křečové žíly, operace v oblasti konečníku a na střevě) jedny z nejkratších v zemi, kdy se lhůty pohybují v řádech dnů či jednotek týdnů dle náročnosti předoperační přípravy. „Prodloužení čekacích lhůt během pandemie je již od podzimu 2021 u chirurgických a gynekologických operací minulostí. Vloni dokonce došlo k paradoxní situaci, kdy právě u nejběžnější operativy byly v Domažlicích, Stodu a Rokycanech čekací lhůty dokonce kratší než před samotnou pandemií,“ sdělil mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška.

Například artroskopie provádí Rokycanská nebo Stodská nemocnice už od dvou týdnů. V Klatovech je to vzhledem k širší nabídce artroskopických výkonů o něco déle – jednotky měsíců. Nejdelší čekací doby z výkonů jsou rovněž u kloubních náhrad. Na totální endoprotézy se v současné době čeká zpravidla 12 až 15 měsíců.

Deník zjišťoval i čekací lhůty plánovaných výkonů v sousedním Karlovarském kraji. Začneme sonografií, na kterou se čeká zhruba 10 dní. Dalším příkladem může být kolonoskopie a lhůta 3 měsíce. "Termín na vyšetření je delší i z toho důvodu, že jsme jediné pracoviště v Karlovarském kraji, které garantuje provedení výkonu ERCP a urgentní gastro vyšetření při krvácení v režimu 7/24 –pohotovost. Tím pádem opět může docházet k prodloužení plánovaného vyšetření u jiných pacientů a následně delších objednacích lhůt," vysvětluje mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Markéta Singerová. Následuje magnetická rezonance - 8 týdnů, artroskopie - 4 měsíce. U náhrady kyčelního kloubu musí pacient počítat s dobou 18 měsíců. V září 2021 to bylo 24 měsíců. A jako další případy lze uvést žlučník, kýlu, štítnou žlázu, kde se čeká na výkon maximálně tři měsíce. Pod KKN spadají nemocnice v Karlových Varech a Chebu.