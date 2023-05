Nejmladší hasiči mají na Rokycansku zelenou. Tedy alespoň ve sborech, kde se nastupující generaci věnují systematicky a důkladně.

Centrem noční soutěže se stalo fotbalové hřiště a klání podpořil domácí sbor i starostka obce | Foto: Deník/Václav Havránek

VOLDUCHY POD STŘECHOU

Seriál letošních podniků zahájily Volduchy. Sál kulturního domu uprostřed obce hostil kluky i děvčátka ze všech koutů okresu. Rozdali si to v pexesu, uzlování a plnění odborných disciplín.

Uzlování: v družstvech starších účastníků dominoval Dobřív I před Mirošovem I a Osekem II. konfrontace jednotlivců vyzněla pro Adrianu Ďuranovou (Volduchy), na druhé místo odsunula Martina Kuchynku (Dobřív) a na třetí Lucii Kasíkovou (Cheznovice).

Uzlování nejmladších aktérů vyznělo pro Mirošov před Rakovou II a Rakovou I. Z Mirošova dorazili i nejlepší jednotlivci Eliška Hanzelínová a Vašek Šmatlák.

Pexeso: a vrhněme se na otáčení obrázků.

Skupina přípravek byla ve znamení náporu voldušských děvčat: 1. Lucka Černá, 2. Zuzka Svobodová, 3. Nina Pankovyč.

ve skupině mladších hasičů kraloval Michal Kasík (Cheznovice) před tandemem z Rakové: 2. Eliška Nolčová, 3. Kačka Krákorová.

A ti nejstarší? Prvenství pro Elen Hetflajšovou (Osek), druhá skončila Bára Ňulíčková (Lhota pod Radčem) a třetí Pavel Kos (znovu Osek).

LHOTA BYLA VE TMĚ

Další setkání soptíků se odehrávalo ve Lhotě pod Radčem. S centrem na fotbalovém hřišti pod lesem a za podpory starostky obce i tamního sboru. Noční branný závod absolvovaly děti od čtyř let do patnácti let v disciplínách hod míčky na cíl, uzle, zdravověda, přelez po laně, požární ochrana, hod granátem na cíl a skákání v pytli. Přípravky běžely s vedoucími, ostatní družstva byla smíšená. Dík patří starostce Miroslavě Dykové za sponzorský dar pro všechny účastníky a sboru ze Lhoty za pomoc při zajištění náročné soutěže.

Přípravky: v pěticích vyhrály Volduchy před Cheznovicemi. Ve trojičkách Raková a na druhé místo odsunula Dobřív.

Ve čtveřicích smíšených celků dominoval Dobřív před Mirošovem I, Mirošovem II, Lhotou pod Radčem, Rakovou I, Zbirohem, Rakovou II a Němčovicemi.

Pětičlenných smíšených družstev bylo nejvíc: 1. Němčovice, 2. Volduchy, 3. Osek I, 4. Osek II, 5. Raková, 6. Mirošov, 7. Osek III., 8. Volduchy II, 9. Cheznovice, 10. Zbiroh, 11. Kamenný Újezd, 12. Dobřív, 13. Lhota pod Radčem, 14. Cheznovice II., 15. Kamenný Újezd II., 16. Skomelno.

Další akcí je 13. května Plamen. Uskuteční se v Břasích.