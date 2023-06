V pátek 23. června, slaví své 100. narozeniny Zdeněk Žofka. Je nejstarším občanem města Rokycan.

Nejstarší občan Rokycan Zdeněk Žofka slaví v pátek 23. června 100. narozeniny | Foto: Město Rokycany

Mezi gratulanty byli za město Rokycany starosta Tomáš Rada společně s ředitelem Okresní správy sociálního zabezpečení Lubošem Koubíkem.

„V životě jsem měl prostě několikrát velké štěstí,“ zhodnotil svůj život Zdeněk Žofka, jehož datum narození zdobí dvě 23.

Má dvě dcery, čtyři vnoučata, osm pravnoučat a dvě prapravnoučata. Zdeněk Žofka se narodil v Písku, svoji ženu potkal v Žatci a v roce 1948 s ní přišel do Rokycan, odkud pocházela. Od roku 1948 až do odchodu do penze v 60 letech pracoval v kovohutích. Velké poděkování Zdeňka Žofky patří jeho rodině, která o něj dle jeho slov perfektně pečuje.

V okrese Rokycany dle ředitele Luboše Koubíka slaví letos tři občané sté narozeniny.