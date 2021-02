Kvůli omezením spojeným s covidem-19 je pro ni péče o děti těžší, navíc jako pracovnice ve zdravotnictví prožívá složité období. „Občas mi nezbývá energie na to si s dětmi pohrát,“ přiznává s tím, že ji to hodně mrzí.

Vzhledem k tomu, že bylo její těhotenství rizikové nejen kvůli očekávání dvojčat, ale také hrozícímu předčasnému porodu, tušila, že by mohly nastat komplikace. „Přece jen jsem ale stále věřila, že i v případě nedonošenosti čas a péče vše spraví a děti budou bez následků,“ začíná své vyprávění žena, jež má děti ve své péči po odchodu jejich otce. „Alenka po narození vážila 1480 g a Kubík 2240 g. Dcerka kromě toho prodělala drobné krvácení do mozku, měla na něm cysty a celkově neprospívala. Pár týdnů po porodu se ještě přidaly další komplikace včetně celkové sepse (vážné reakce organismu na infekci – pozn. aut). Bohužel ani Kubík se neobešel bez zdravotních problémů," dodává Lenka a přiznává, že v tu chvíli své povolání poprvé vnímala jako nevýhodu. Dobře totiž věděla, co vše se může stát a lékaři s ní často mluvili bez obalu, protože předpokládali, že jako zdravotník se se vším lépe vyrovná.

Obě děti si tak do života přinesly řadu zdravotních problémů, více však malá Alenka. Té byl diagnostikovaný opožděný psychomotorický vývoj, vývojová dysfázie, úzkostná porucha, porucha pozornosti a oční vada. Má také špatné držení těla a trápí jí atopický ekzém. „Pravidelně rehabilitujeme, docházíme na hipoterapii, která ale kvůli covidu už několik měsíců nefunguje, na neurologii, ortopedii, gastroenterologii a čeká ji i operace očí. Nově docházíme i na kontroly na dětskou psychiatrii,“ uvádí její maminka výčet toho, co vše spolu musí absolvovat.

Protože obě děti navštěvují speciální třídu v mateřské škole, vrátila se paní Lenka na poloviční úvazek do zaměstnání. „Přestože jsem velmi vděčná za poloviční úvazek, je skloubení práce, které je nyní kvůli covidu hodně, péče o děti a všech kontrol a terapií se základní péčí o domácnost opravdu náročné. Někdy je toho moc a strašně mě mrzí, že jsem občas tak unavená, že nemám energii na to si s dětmi hrát. Ale tak to prostě je a já pevně věřím, že spolu vše zvládneme,“ dodává.

Protože jsou finanční náklady na léčbu a všechny potřebné rehabilitace a terapie jejích dětí nákladné, začali paní Lence pomáhat i Dobří andělé. „Neumím slovy ani vyjádřit vděčnost za to, co dělají. Málokdo si umí představit, co pro mě a rodiče s podobnými problémy znamená jejich podpora v tom všem bláznovství,“ děkuje paní Lenka.

Chcete-li se stát Dobrým andělem a začít pomáhat rodinám s podobným osudem, s jakým se potýkají Alenka a Kubík, je to jednoduché. Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz, zřídit si trvalý příkaz a začít přispívat libovolnou částkou. „Prostřednictvím svého Andělského účtu pak můžete sledovat, které konkrétní rodině jste pomohli. Nadace Dobrý anděl garantuje, že veškeré příspěvky dárců odevzdá rodinám, které se potýkají s vážným onemocněním jednoho ze svých členů, do posledního haléře,“ slibuje Zuzana Vítková z nadace.