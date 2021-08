Tělovýchovná jednota Litohlavy poskytuje zázemí pro 112 členů (79 mužů a 33. žen).

Házená Litohlavy | Foto: Deník/Václav Havránek

Karel Nekut.Zdroj: Deník/Václav HavránekMužem, který dává sportovce dohromady a vymýšlí nejrůznější aktivity, je Karel Nekut (na snímku). Šéf TJ má ve výboru osm pomocníků, ale nebrání se ani dalším podnětům z rozvětvené základny. Zlé jazyky tvrdí, že by se mohl na hřiště přestěhovat, ovšem to šéf TJ s úsměvem odmítá: „Fakt je, že jsem tady často. Jako funkcionář a taky jako trenér malých házenkářů. Minimálně dvakrát týdně trénujeme a po rozvolnění opatření to bylo i častěji. Baví mne to stále. Zejména, když vidím, jak se zlepšují a zúčastňují se díky tomu soustředění i turnajů na republikové úrovni.“