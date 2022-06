STRAŠICE - Tragicky skončil středeční pád sedmačtyřicetiletého cyklisty v centru Strašic. Přes snahu lékařů podlehl zraněním v plzeňské nemocnici. Na místě smutné události se hned objevily svíčky a kytice. Konsternovaní zůstali i bývali fotbalisté Spartaku, za které skromný a přátelský muž nastupoval. O havárii, před níž jezdec prudce brzdil před zaparkovaným autem a následně přepadl přes řidítka na komunikaci, jsme informovali minulý týden.

PŘÍVĚTICE - Rozvojový dokument Přívětic do roku 2027 posuzovali včera zastupitelé. Od 18 hodin se v sídle úřadu zabývali i plánem rozšíření sportovních aktivit a nezapomněli na dotace.

Původní chalupy zmizely, přesto Skořice zůstávají skutečnou bránou do Brd

ROKYCANY - Pokud vás zajímá, čemu se věnuje antropolog nebo co lze zjistit z lidských ostatků, jste zvaní na úterní přednášku do Centra paleobiodiverzity. Sídlí v rokycanské ulici Mládežníků, kam přijede Zuzana Schierová z Hrdličkova muzea člověka Univerzity Karlovy v Praze. Věnovat se bude od 17 hodin fyzickým charakteristikám našich předků pohledem antropologa, možnostem výzkumu i spolupráce archeologie s medicínou. Zmíněny budou i nejvýznamnější nálezy, které pomohly objasnit život našich předků a dovolily nahlédnout do života významných osobností, například Karla IV. nebo sv. Jana Nepomuckého.

STRAŠICE - Hrádečtí policisté pátrají po zloději, který si vyhlédl ve Strašicích opuštěný bicykl a batoh. V pátek odpoledne mu k tomu stačila necelá hodinka, kdy patnáctiletý chlapec nechal stroj zn. Author opuštěné. Přišel tak o kolo, peněženku s drobným obnosem a občanským průkazem. Hmotná škoda byla vyčíslena na bezmála 21 tisíc korun.

ROKYCANY - Ve čtvrtek 16. června od 16.30 hodin se uskuteční v rokycanském evangelickém kostele (Jiráskova ulice) koncert žáků umělecké školy ze třídy Heleny Orcígrové. Představí se Eliška Pánková, Lucie Vokáčová, Denisa Langová, Adéla Mužová, Markéta Majerová, Johanka Straková a Anička Wohlmuthová. O klavírní doprovod se postará Dana Šeblová.