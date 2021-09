Dobrovolníci nezahálejí ani zítra, kdy se školí v osecké zbrojnici rozhodčí a vedoucí mládeže. Týden na to opět v Kamenném Újezdu pořádají Blechův memoriál a sobota 16. října patří znovu těm nejmenším. V Dobřívě zahájí Plamen 2021/2022.

Benjamínci bojovali urputně o co nejlepší časy i zvládnutí neposedného hasičského vybavení. Sledovali je zkušení rozhodčí a určili následující pořadí:

Do areálu vodní nádrže v Kamenném Újezdu se tak až nyní sjelo třináct kolektivů v kategoriích starších a mladších družstev. „Čeká je štafeta čtyřikrát šedesát metrů s kladinou, břevnem, hadicí i ručním přístrojem. Dále požární dvojice a požární útok,“ sdělila Jarmila Baslová, která má s kolegy ve sdružení mládež na starost.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.