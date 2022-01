SEBEČICE - Klasický úřední den pro obyvatele Sebečic a Biskoupek byl z úterý přesunutý na čtvrtek 27. ledna v čase mezi 16. a 18. hodinou. Se změnou souvisí ještě jedno upozornění. Majitelé nemovitostí, kteří se dosud nepřihlásili k uhrazení svozu odpadů na rok 2022, mohou v neděli 30. ledna i 6. února zamířit do Selského dvora, a to od 15 do 17 hodin.

Z auta zbyl ohořelý vrak, požár se naštěstí obešel bez zranění