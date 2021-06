Obří německá vlajka byla o víkendu k vidění na obloze nad klatovským letištěm. Postarali se o to parašutisté z německého CYPRES Demo Teamu, kteří se právě na seskoky s velkými vlajkami specializují.

Parašutisté z německého CYPRES Demo Teamu nacvičovali na klatovském letišti seskok s obří vlajkou. | Foto: CYPRES Demo Team a Deník/Milan Kilián

Klatovy si parašutisté vybrali, neboť jim tam mohli nabídnout letadlo, jež má odpovídající rampu - SC7 Skyvan S3. „Navíc je zde optimální letiště, co se týče velikosti a vzdálenosti od města, protože při tréninku musíme mít jistotu, že nikam nespadneme a nezamotáme se mezi domy,“ vysvětlil Ralf Grabowski. Právě on při seskocích s vlajkou, která má rozlohu 2607,21 m2, hrál klíčovou roli. Je to totiž právě on, kdo má poté, co otevře padák, na starosti rozbalení velkého batohu, z něhož se vlajka „vysype“. Zbylí parašutisté, kteří s ním skáčou, tvoří zabezpečovací tým.