Situace v Plzeňském kraji je alarmující. V nemocnicích neustále přibývají covid pozitivní pacienti a zařízení jsou za hranou svých kapacit. Chybí lůžka, ale také personál. Některé nemocnice proto žádají veřejnost o pomoc, shánějí zdravotní sestry a další dobrovolníky.

Domažlickou nemocnici, která je spádová také pro Tachovsko, Klatovsko a jižní Plzeňsko, posílili ve čtvrtek dva armádní lékaři. „Hned jsme je ostře nasadili do služeb. Je to paráda, jsme za ně vděční. Všichni, kdo mají ruce, teď pomáhají. Doktoři z dětského oddělení, rehabilitace, chirurgie a dalších míst,“ sdělil ředitel nemocnice Petr Hubáček.

Od příštího týdne se do týmu zapojí tři medici posledního ročníku lékařské fakulty. I přesto by nemocnice potřebovala ještě další specialisty, především vysoce kvalifikované všeobecné sestry a lékaře na jednotky intenzivní péče. „Personálně jsme na hraně svých kapacit. Nikdo nepočítal s tím, že bude takový nával hlavně jipových pacientů. Aktuálně jich máme 25, z toho 7 je bohužel v bezvědomí a na řízené plicní ventilaci,“ pokračoval ředitel.

Jipoví pacienti vyžadují velmi specializovanou a intenzivní péči. „Například místo 4 sester na směně jich musíme mít 6. Je to mnohem těžší práce než se postarat o ty, kteří jsou na standardních lůžkách,“ doplnil. Náročnější je podle něj už samotný příjem covidového pacienta, který může trvat i hodinu. „Za posledních čtyřiadvacet hodin k nám sanitky dovezly dvaadvacet lidí,“ vyčíslil ve čtvrtek odpoledne Hubáček, který už brněnskou fakultní nemocnice svaté Anny požádal o lék ivermektin.

S nedostatkem sester bojuje rovněž Sušická nemocnice. „Lékaře by se nám podařilo poskládat, ale schází nám střední personál – ošetřovatelé, sestry, abychom mohli ještě šest sedm lůžek pustit,“ řekl ředitel sušické nemocnice Jiří Vlček.

V současné době je v Sušici 40 pozitivních pacientů, většina z nich je ve vážném stavu. „Máme JIP s osmi lůžky a všechny jsou obsazené. Situace je tristní a začínají se objevovat těžší stavy u mladších lidí,“ poznamenal ředitel.

Nemocnice proto hledá studenty či absolventy, aby mohla další lůžka otevřít.

V současnosti totiž v zařízení chybí patnáct zaměstnanců. Jsou buď nemocní nebo na ošetřování člena rodiny a někteří zaměstnanci se i přes druhou dávku očkování nakazili. „Paradoxní je, že máme doma sestry, které měly na jaře covid-19, byly dvakrát očkované a dostaly koronavirus znovu. Mají sice výrazně mírnější průběh, ale bohužel jsou opět pozitivní,“ uvedl Vlček s tím, že ošetří každého pacienta, který je k nim přivezen. Dle diagnózy ho pak uloží u nich, pokud mají volné lůžko, nebo se radí s krajským koordinátorem a převezou ho jinam, kde je místo. „Sice jsou všechny nemocnice plné, ale pomocí systému jsme mocní se o pacienty postarat. My jsme například museli převážet pacienta do Nového Města na Moravě a do Berouna. Sice vše funguje na hraně možností, ale funguje,“ dodal Vlček.

Dvaadvacet nových lůžek pro standardní covidovou péči přidala dnes Fakultní nemocnice v Plzni. „Počty pacientů jsou stále vysoké. Vše se snažíme zvládat,“ řekl ředitel FN Václav Šimánek s tím, že nemocnice nadále přijímá také necovidové pacienty z ostatních zařízení v kraji. "Navyšujeme kapacity, jak jen to jde," poznamenal Šimánk.

TRANSPORT NA MORAVU

Rekordní počet výjezdů v posledních dnech evidují také krajští záchranáři. Denně směřují k více než 200 nemocným. V pondělí šlo dokonce o 241 lidí. Dvě třetiny případů se přitom týkají právě covidových pacientů. „Jedeme na maximum, z našich rezerv. Zaměstnanci mají přesčasy, ale jinak to aktuálně nejde. Jsou velmi potřeba,“ uvedla mluvčí krajské záchranky Mária Svobodová. Stále častější jsou také transporty pacientů mimo Plzeňský kraj. V uplynulých dnech šlo například o nemocnice v Praze, Berouně či Novém Městě na Moravě.