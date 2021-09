"Našim přátelům z řad amatérů nabízíme tréninkové hodiny zdarma v rámci přípravy. ve středu 22. září se tak uskuteční už odehrané 13. kolo druhé ligy:

v 17:00 Relax Hrádek - Kovo Hery, v 18:00 Zelený Žraloci - A.D.S.atelier, od 19.00 Bohemia Sekt - Tesaříci a ve 20 hodin J.I.S.Realit - H-sport," uvedl za organizátory Roman Pytlík. Šestý říjnový den v rámci 14. kola: 17.00 H-sport - Zelený Žraloci, 18:00 A.D.S.atelier - Bohemia Sekt, 19:00 Tesaříci - Relax Hrádek a 20. hodina Kovo Hery - J.I.S.Realit

Prvoligisté z řad neregistrovaných se představí 29. 9., a to následovně: 17:00 Hrádek - Inpeel, 18:00 Tři plus dvě - Bedřich, 19:00 Rumpold - Totalgym a 20:00 Inzula - Kovostav. Dále 1. 10. nebo 8. 10. (po domluvě): 17:00 Hrádek - Rumpold, 18:00 Bedřich - Totalgym, 19:00 Kovostav - Tři plus dvě a ve 20 hodin Inpeel - Inzula.

Teprve v polovině října půjde o body. Ve středu 13. 10. se hraje čtrnácté kolo I. ligy a 20. 10. úvod nadstavby II. ligy (včetně dohrávek).