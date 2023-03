Kam za zábavou na Rokycansku? Zde je další porce akcí:

Tradiční maškarní bál pro děti v sokolovně ve Spáleném Poříčí na jižním Plzeňsku. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

NEVID - Členové hasičského sboru zvou v sobotu odpoledne na taneční parket kluky i děvčátka. Dětský bál ve stylu disco začíná v kulturním domě úderem 14. hodiny. Se soutěžemi o ceny, balíčky s občerstvením a dobrovolným vstupným. Vítání jsou účastníci v maskách a převlecích.

ZBIROH - Dětsky laděné prohlídky zámku a hradu Zbiroh pokračují v sobotu 11. března od 13.30 hodin. Po předchozí registraci (602 527 632) se děti dozvědí o způsobu stolování v dějinách či dobové módě. Mohou se těšit i na povídání o templářích

Nepomuk získal vzácnou relikvii, ostatky posledního českého krále

ROKYCANY - V hlavní budově Muzea dr. Horáka (za kostelem) láká už týden výstava Náš soused brouk. Hmyz Rokycanska je tu prezentovaný na fotografiích Vlastimila Procházky. Přijít můžete až do 25. června (s výjimkou pondělků), vždy od 8 do 12 a od 12.30 do 16 hodin.