Století české panenky aneb nová výstava v rokycanském Muzeu dr. Bohuslava Horáka určitě zaujme malé i odrostlejší návštěvníky. S vernisáží, která je na pořadu 2. listopadu od 17 hodin v síni v ulici Josefa Knihy.

Instalace výstavy Století české panenky | Foto: Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Expozice je zde instalována do 25. února příštího roku. Se zpřístupněním denně s výjimkou pondělků, vždy od 8 do 12 a od 12.30 do 16 hodin.

Hračky vždy podléhaly módním trendům a také finančním možnostem jejich majitelů. Výjimkou není klasická dívčí ´výbavička´ a během výstavy budou k vidění panenky od roku 1900 do současnosti. Se změnami materiálů, oblečení nebo účesů při výrobě a příchozí zjistí, jaké firmy se tomuto sortimentu věnovaly.

Exponáty pocházejí ze soukromých sbírek Jiřiny Havlové a Alexandry Diny Čekanové, které navíc prozradí, jak je možné, že naše babičky mají tu svoji panenku stále schovanou, a proč si naše děti svých hraček až tolik neváží.

Století české panenkyZdroj: Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech