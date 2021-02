Němčovičtí prý příliš mnoho změn nepocítí. Přesto starosta Karel Ferschmann netají svůj názor: „Už před lety jsem prosazoval nasazení taxíků a vyšlo by to levněji. Zažité představy o selkách se šátkem a na zápraží jsou minulostí. Dnes disponují domácnosti minimálně jedním autem a ovládají ho i seniorky při cestách k lékaři nebo na nákupy.“

Grafikon zeštíhlel při spojení z frekventovaného kařezského nádraží směrem na Zbirožsko. „Přestože informační centrum je nyní zavřené, pár negativních ohlasů po vyvěšení nových jízdních řádů alespoň na okno jsem zaregistrovala,“ přiznala vedoucí IC Tereza Plecitá.

Příkosičtí pořídili novou zastávku v horní části obce, jenže teď zůstane nevyužitá. Autobus, který sem pravidelně zajížděl na lince z Rokycan do Borovna, už sem nezamíří. „Jinak však nemám žádný kritický postoj,“ uvedla starostka Tamara Suchá.

Na snížení rozpočtu veřejné dopravy reagovali zastupitelé kraje. Vyškrtnuté jsou především spoje s vhodnou vlakovou variantou, případně s autobusy v jiných relacích. Omezené či úplně škrtnuté jsou pak autobusy, které vozily maximálně pět cestujících. Což bylo sledováno a vyhodnocováno mimo koronavirové období.

S posledním lednovým dnem přichází ještě jedna novinka. Začnou fungovat spoje na zavolání. „V jízdních řádech jsou označeny symbolem telefonu a jde o zastávky, kam lidé sice pravidelně nejezdí, ale zároveň neexistuje jiná možnost spojení, nejsou to ty důležité spoje do škol nebo do zaměstnání,“ upřesnil mluvčí hlavního autobusového dopravce v kraji Arriva Jan Holub. Tyto spoje je nutné objednat minimálně třicet minut před odjezdem autobusu z výchozí stanice.