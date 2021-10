Volby jsou za námi. Voliči rozhodli, které poslance za Plzeňský kraj chtějí vidět v lavicích sněmovny. Nasnadě je otázka, zda se nově zvolení poslanci vzdají svých dosavadních postů, nebo souběh vícero funkcí řešit nebudou.

Nejpatrnější kumulaci postů můžeme sledovat u Martina Baxy (ODS), který v sobotu obhájil poslanecký mandát z roku 2017. Spolu s funkcí poslance je také plzeňským primátorem a zastupitelem Plzeňského kraje. K tomu mu může přibýt ještě post ministra školství, o kterém se ve spojitosti s ním často hovoří. Podle Baxy je zatím otázka, zda by vykonával funkci primátora a další spolu s ministrováním, předčasná. „Neusínám a nevstávám s tím, že budu mít nějakou ministerskou funkci. Jsem připraven věnovat se problematice vzdělávání v jakékoliv pozici, ve které budu,“ okomentoval situaci Baxa.

Do sněmovny se dostal také Rudolf Salvetr (ODS), dlouholetý starosta Klatov a neuvolněný náměstek hejtmanky pro školství a sport. Ten na třech křeslech sedět nechce. „Mám v tom jasno a avizoval jsem to již před volbami. Klatovy pro mě vždy byly číslo jedna a tak to i zůstane. Ve funkci starosty tedy budu pokračovat, postu náměstka hejtmanky se vzdám,“ uvedl Salvetr.

První náměstek hejtmanky Josef Bernard (nestraník za STAN) zatím neprozradil, jestli na pozici uvolněného náměstka zůstane. „S kolegy o tom ještě budeme jednat,“ řekl. Na dotaz, zda by mohl být novým ministrem průmyslu a obchodu odpověděl, že by nerad předbíhal. „Je předčasné se o tom bavit,“ dodal.

Michaela Opltová (STAN), starostka Kozolup, zastupitelka Plzeňského kraje a nově zvolená poslankyně, která se před bezmála měsícem stala maminkou, hodlá kraj opustit. „Do příštích komunálních voleb zůstanu neuvolněnou starostkou a pak se uvidí, co dál. Jako zastupitelka budu končit. Nahradí mě starostka, která krajské politice rozumí velice dobře, takže odcházím s klidným srdcem,“ řekla Opltová.

Stoprocentně rozhodnutý zatím není další krajský zastupitel a uvolněný náměstek hejtmanky pro kulturu a památkovou péči Marek Ženíšek (TOP 09). „Spíš se ale kloním k tomu, co jsem během kampaně lidem na otázku odpovídal – tedy, že se z kraje odejít nechystám. Pokud by se ukázalo, že to nelze, na pozici nijak netrvám, ale zatím jsem rozhodnut na kraji setrvat,“ konstatoval Ženíšek, který funkci poslance vykonával už mezi léty 2013-2017.