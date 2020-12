Rokycanští lesáci nabízejí stromky

Rokycany – Ani v nejisté koronavirové době Vánoce bez symbolů nebudou.

Lesy města Rokycan zahájí prodej stromků ve dvoře svého sídla (pod kostelem Panny Marie Sněžné) už dnes dopoledne. Stejně jako v dalších pracovních dnech budou k mání od 9 do 16 hodin, a to až do 23. prosince. O sobotách se počítá s dopolední nabídkou mezi devátou a dvanáctou hodinou.

„K dispozici máme borovičky, stříbrné smrčky a kavkazské jedle. Posledně zmiňované jsme nechali nařezat v našem odloučeném pracovišti u Nepomuku. V plantážích u Rokycan jsou ještě malé,“ vysvětlil šéf lesáků Stanislav Suda. Kromě toho si zákazníci mohou pořídit adventní věnce a další oblíbené vazby.

Kromě okresního města jsou stromky koupíte v Kařezu, Ejpovicích, Svojkovicích atd.

Hůrečtí řeší územní plán

Hůrky – Od osmnácti hodin dnes ve Spolkovém domě zasedají zastupitelé. V rámci veřejné schůze se mimo jiné zabývají územním plánem včetně zpracovatele a posoudí žádost o dotaci na opravu úřadu.

Trhy pokračují, budou i v pátek

Rokycany – V centru okresního města byly obnoveny úterní trhy. Tentokrát se s dodržením nařízené distance vešlo na Masarykovo náměstí 25 stánků.

Vánočně laděnou nabídku mohou zákazníci využít také v pátek mezi 10. a 17. hodinou!

Rokycanští využijí nový ranní spoj. Vyjíždí na Prahu po páté hodině

Rokycansko – Od neděle 13. prosince se mění grafikon železniční dopravy. Pokud jde o dálkové spoje, bez dramatických změn. Na trati 170 mezi Plzní a Prahou přibyl vlak Ex 551. Z Plzně bude odjíždět ve 4:57, do Prahy přijede v 6:21 hodin. Na trase staví ve stanicích Rokycany, Hořovice a Smíchov. Pojede v pracovní dnech, o sobotách a vybraných svátcích (24. prosince, 2. dubna, 28. září, 28. října, 17. listopadu). Zrušen je 26. 12., 2. ledna a 3. 4. (hav)