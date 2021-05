Rybáři ze Zbiroha mají sraz

Zbiroh – Představitelé místní organizace Českého rybářského svazu obnovují dnes odpoledne zájmový kroužek pro děti. Sraz benjamínků je před sedmnáctou hodinou v klubovně.

Svaťák jedná v muzeu

Újezd u Svatého Kříže – Dokumentací k žádosti o dotaci na rekonstrukci požární nádrže začne zítra pracovní část jednání zastupitelstva. Sejde se před 18. hodinou v muzeu, kde účastníci dále schvalují dotaci 400 tisíc na rekonstrukci schodiště kulturního domu. Věnovat se budou také smlouvě o lesnickém pachtu, vybudování parkoviště a přilehlého parku u čističky nebo řádům multifunkčního a dětského hřiště.

Těškov se vrhne na úklid

Těškov – Závěr týdne je v obci věnovaný čistotě. Dnes od 15.30 do 15.55 se sběrem nebezpečných složek komunálního odpadu. Od pátku do neděle mají lidé možnost zbavit se objemných věcí (nábytek, linoleum, koberce, umyvadla, toalety, atd.). a odložit je do kontejneru na návsi. Nepatří sem však pneumatiky.

Součástí úklidu bude železná sobota. Šrot mohou obyvatelé Těškova nechat před domy.