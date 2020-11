Do Mýta to zase nejde

Mýto – Od soboty až do neděle 29. listopadu (a pak od 5. do 6. prosince i od 12. do 13. prosince) je úplně uzavřený provoz na silnici v Mýtě. Konkrétně od vjezdu do města ve směru z Rokycan a dále do vzdálenosti zhruba 250 metrů do centra Mýta. Uzavírku si vyžádala rekonstrukce propustku včetně sanace krajnic a pokládky asfaltových vrstev.

Objízdná obousměrná trasa je stanovena na Těškov, Lhotu pod Radčem a křižovatku nad Kařezem s návratem po bývalé mezinárodní komunikaci zpět do Mýta!

Kamenný Újezd řeší hasiče

Kamenný Újezd – Na oslavy 130 let existence se i ve smutném čase nouzového stavu připravují dobrovolní hasiči z obce u Rokycan. Jejich žádost o dotací posuzují dnes od 17 hodin zastupitelé. Kromě toho se zabývají cenou vodného a stočného, kanalizací nebo hřbitovním řádem.

V Rokycanech hořel odpad

Rokycany – Se dvěma stříkacími vozy vyráželi v pátek večer profesionální hasiči z Komenského ulice do čtvrti Nové Město. Vzňal se tu obsah nádoby na odpad. Sobota a čas před 21. hodinou byl časem další události. Ve Šťáhlavské ulici došlo k dopravní nehodě se zraněním.

Cekovští mění pozemky

Cekov – Pozemkové přesuny včetně úpravy zemědělských ploch mají dnes na pořadu zastupitelé. Kromě toho Cekovští schvalují rozpočtový výhled do roku 2023 a projednají návrh smlouvy o poskytování sociálních služeb. Dodejme, že zasedání začne od 18. hodiny v sídle úřadu.

V Břasích boural opilý motorista

Břasy – V pátek po osmnácté hodině havaroval v Břasích řidič Citroenu Berlingo. Skončil v plotě domu, přičemž poškodil strom. Z pětatřicetiletého chlapa za volantem byl cítit alkohol, ale s ohledem na jeho zdravotní stav nemohla být zkouška provedena.

Při ošetření motoristy byl kromě hasičů a zdravotníků i vrtulník LZS a muž byl transportován na urgentní příjem Fakultní nemocnice Plzeň. (hav)