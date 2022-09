Lucka absolvovala devítiletku TGM a ve třinácti letech se stěhovala z Rokycan do Skomelna. S vášní k hudbě i ´šminkám´. „Není divu, že si v Plzni vybrala obor kosmetička a po maturitě si v Radnicích otevřela vlastní salón,“ usmívá se maminka Petra. Aby toho nebylo málo, oslovila ji plzeňská škola, zda by nechtěla dělat mistrovou budoucím kosmetičkám. Šestým rokem tak Lucka zvládá dvě povolání.

Bělohlávkové jsou ovšem také rozvětvená a náruživá fotbalová rodina. Takže to vlastně nemohlo skončit jinak. Lucie se zahleděla do aktivního hráče Šimona, který za ní přestoupil ze Strašic do Radnic. A protože snoubencům nevadila ani rozdílná přízeň ke klubovým barvám (partnerka fandí Viktorii Plzeň, její vyvolený Spartě), nebránilo nic v uzavření sňatku. Stalo se tak na sklonku týden s kulisou desítek přátel i rodinných příslušníků. Po obřadu zamířili novomanželé Huttrovi nejprve na fotbalový stadion a až poté k dalším dominantám Radnic.

