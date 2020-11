Balík potravin a hygienických potřeb může ve správnou chvíli zachránit domácnosti od pádu do dluhů. Právě s tím pomáhají různé neziskové organizace i potravinové banky. Pomoc využívá stále více lidí.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Libor Běčák

S využitím potravinové banky má zkušenost Jaroslava K. z Klatovska. Uznává, že jí hodně pomohla. „Byla jsem v hodně těžké situaci, kdy jsem řešila, na co dát trochu peněz, které jsem měla. V té době jsem se dozvěděla od kamarádky o potravinové bance. Tak jsem zjišťovala co a jak. Díky ní se mi ulevilo alespoň v tom ohledu, že děti měly co jíst a já mohla peníze využít na bydlení,“ řekla žena.