ROKYCANY - Až do čtvrtka 25. srpna lze do Krásného krámku v centru Rokycan (první patro Žďáru) nosit vlastnoručně naložené okurky (jedna láhev) včetně receptu na jejich výrobu. Koná se zde totiž soutěž Okurková sezóna aneb Rokycanská nakládačka 2022.

Vzorek bude očíslován a údaje o pěstiteli zaznamenány do úřední okurkové knihy. V pátek se koná veřejná ochutnávka a výběr nejlepší nakládačky. Otevřeno je denně od 8.30 do 16.30 hodin a zároveň si mohou návštěvníci vychutnat výstavu Jak se mění Rokycany.

BŘASY - Ode dneška za týden, tedy v úterý 30. srpna dorazí po desáté hodině do Břas i jejich satelitů (Stupno, Kříše, Darová, Vranovice) republiková komise soutěže Vesnice roku 2022. Na prohlídku a hodnocení si vyhradila devadesát minut.

Obec získala krajskou Zelenou stuhu za péči o zeleň a zkrášlování životního prostředí, ovšem chce zabojovat také v republikové části o další zajímavou prémii.

V Rokycanech šla k zemi nemocná lípa

ROKYCANY - Výtvarník a také proslulý světoběžník Aleš Sedláček se opět zastavil doma. Tedy v Rokycanech, kde ve spolupráci s městem instaloval expozici svých obrazů ze zahraničí i z tuzemska. Dějištěm je Zelený dům (na Masarykově náměstí za kašnou), kde si lze díla prohlédnout ve všedních dnech až do 2. září.

ZBIROH - Středeční večerní prohlídky dominanty za Zbirohem se chýlí k závěru. Předposlední část je na pořadu zítra od 20 hodin a půjde o připomínku vládnutí rodu Colloredo Mansfeldů. Dětství zde trávili čtyři synové Jeronýma Huberta. Návštěvníci se dozvědí i o skandálu přísně katolické šlechtické rodiny a zjistí, jak do jejího života zasáhly hned dva totalitní režimy. Rezervace: email: pokladna@zbiroh.com, telefon 602 527 632.

ROKYCANY - Tuto sobotu pořádají Rokycany s Muzeem na demarkační linii Den s technikou. Vstup je zdarma a program bude od 13 hodin zaměřený na prohlídky, ukázky činnosti a jízdy vojenské techniky i vozového parku integrovaného záchranného systému. Pořad zahájí soutěže pro děti, diskuse u techniky a opevnění, výstava vozidel Tatra a spojovací techniky. Ve 14 hodin následují seskoky parašutistů a soutěž pro děti Copak je to za vojáka. Připraveny jsou ukázkové jízdy techniky, dynamické a statické ukázky činnosti Integrovaného záchranného systému, defilé vozů Tatra a techniky, která účinkovala v českých i zahraničních filmech. Pro dětské návštěvníky je připravena řada soutěží. Podrobný program: www.vojenskemuzeumrokycany.cz

EJPOVICE - V závěru týdne chystají Ejpovičtí sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner bude umístěn v Hlavní ulici (dvůr domu č. 5) proti úřadu. V pátek 26. srpna od 14 do 18 hodin a v sobotu 27. srpna od 9 do 11.30 a pak od 14 do 18 hodin. Ukládat lze věci, které se nevejdou do klasických popelnic s výjimkou bioodpadu a nebezpečných předmětů.