Počasí o víkendu budou v Plzeňském kraji provázet přeháňky a místy i bouřky.

Blesky na obloze během bouřky. Ilustrační foto.

Déšť by měl podle Českého hydrometeorologického ústavu do regionu dorazit v sobotu dopoledne. Pršet by mělo celé odpoledne, k večeru by měl déšť postupně ustávat. Meteorologové v kraji zároveň očekávají bouřky, které by však neměly být tak silné, jako na počátku tohoto týdne.