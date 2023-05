Akcí pro veřejnost je na Rokycansku v závěru týdne hodně. Pokračujeme v jejich přehledu:

Pochod přátel piva se v roce 2019 vydařil. Z mýtské Sladovny se po restauracích v okolí vypravil rekordní počet turistů. Prohlédli si nádhernou přírodní scenérii severu Rokycanska a dodržovali přitom pitný režim. | Foto: Deník / Václav Havránek

MÝTO - Čtrnáctý ročník PPP (Pochodu přátel piva) startuje v sobotu 27. května mezi 9. a 11. hodinou z mýtské sladovny. Účastníci absolvují 21 km po trase do Kařízku, Kařezu, Cekova, Siré, Lhoty pod Radčem, Těškova a zpět do Mýta (s cílem do 21. hodiny). Atraktivní jsou zastávky v restauračních zařízeních. Tečkou za akcí bude večerní diskotéka a podpořilo ji několik firem: IKT Insolvence, město Mýto, Elektroinstalace Marek Huml, Libuše Beránková - vše pro zdraví a život a Lahůdky Pilík. Jen pro připomenutí - loni šlapalo 140 milovníků piva.

ROKYCANY - Slavnostní koncert sborů gymnázia a střední odborné školy je součástí oslav 150. narozenin významného vzdělávacího zařízení. Dějištěm bude v pátek 26. května od 16 hodin sál základní umělecké školy naproti rokycanskému nádraží.

ROKYCANY - Divizní fotbalisty FC Rokycany čeká v pátek 26. května od 18 hodin hodně důležité utkání o záchranu republikové soutěže. V krajském derby hostí soupeře z plzeňské Doubravky.

RADNICE - Do múzické kavárny a restaurace La Boema v centru Radnic zamíří v pátek večer nadaní muzikanti. Kytarový koncert žáků ZUŠ Sokolovská a ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni přinese od 18 hodin vystoupení Lukáše Svobody a Adama Slunéčka. Nabídnou skladby Carulliho, Tarrega, Losy, atd.