Příchozí se rozdělili do tří věkových skupin (5 až 8, 9 až 13 let a od 14 let výše). Podle věku na ně čekaly logické úkoly s možnostmi odpovědí, které pak zanesli do testovacích archů. Čas byl především pro dospělé téměř šibeniční. Na 36 otázek měli rovných čtyřicet minut. „Pro mne byl čas poloviční a moc jsem si to užila,“ usmívala se sedmiletá Barunka. Učí se v domácím prostředí a ze všech předmětů prý nejvíce miluje výtvarnou výchovu.

Pokud se testování dostanou přes 130 bodů, na což dosáhnou dvě procenta populace, dostanou spolu s výsledkem testu také nabídku na členství v Mense ČR. Test lze opakovat maximálně třikrát za život s minimálním odstupem jednoho roku.

Mensa ČR je rovněž organizátorem soutěže Logická olympiáda, do základního kola se lze zdarma on-line registrovat během září.

První testy před šesti lety přiměly zakladatelky rokycanského centra Mozaika ke vzniku Klubu nadaných dětí s esperantským označením Talenta infano. Jeho členové často získávají přední umístění při vědeckých soutěžích.