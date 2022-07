OBRAZEM: Děvčata ze Zvíkovce vystavují v Hlincích

Tvorba regionálních umělců. Výstižný je název expozice umístěné už jen do konce tohoto týdne v kostele svatého Petra a Pavla v Hlincích. Dnes od 10 do 17 hodin, v neděli 17. července pouze do 12 hodin.

Dějištěm expozice Tvorba regionálních umělců je kostel sv. Petra a Pavla v Hlincích. | Foto: Jaroslav Kreisinger