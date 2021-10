OBRAZEM: Památku amerického veterána Earla Ingrama uctil smuteční konvoj

Desítky historických vozidel se v sobotu dopoledne vydaly z Plzně směrem do Dýšiny a poté na Rokycansko do Stupna, Břas a Kříší. Účastníci smutečního konvoje uctili památku válečného veterána Earla Ingrama, který minulý týden zesnul ve věku 99 let. Earl Ingram je čestným občanem Břas, ve Kříších, kde na konci války působil, položil starosta obce Miroslav Kroc společně s dalšími hosty květinu k pomníku. K obyvatelům obce i členům klubů vojenské historie pak promluvil s historikem Bohumilem Cajthamlem.

Rokycanskem projel smuteční konvoj na památku válečného veterána Earla Ingrama, který minulý týden zesnul ve věku 99 let. | Foto: Jaroslav Kreisinger