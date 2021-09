„Prohlédli si důkladně stovku králíků, stejný počet drůbeže a přes dvě stovky holubů,“ hlásil jednatel ZO Jiří Fait. Ke skvělé atmosféře přispělo občerstvení a podvečerní produkce kapely Bílá pěna. Domácí chovatelé při ní měli co slavit, neboť získali řadu cen. Jedna patřila Ivaně Levové, pro níž to byla premiérová životní trofej.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.