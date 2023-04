V radnickém Muzeu Josefa Hyláka se uskutečnila působivá vernisáž výstavy Rytíři, Vojáci, Reenactoři. O úvod se postaral muzejník Jan Písař, který zasvěceně představil každý exponát. Hudební doprovod pak zajistil talentovaný umělec Lukáš Svoboda.

Expozice Rytíři, Vojáci, Reenactoři bude v radnickém muzeu k vidění až do 31. srpna. | Foto: Jaroslav Kreisinger

Výstava bude přístupná až do konce srpna. Od pondělí do neděle od 8 do 12 a od 13 do 16.30 hodin.