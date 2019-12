Značný ohlas vzbudil mezi čtenáři článek o řádění skupiny dětí na hřišti za Barákovou ulicí. Třináct školáků od 12 do 16 let ze sociálních bytů v ulicích Armádní, dělostřelecké a holobytů tam tropilo výtržnosti a zasáhnout museli strážníci.

Ilustrační fotografie. | Foto: Městská policie

„Nebyl to ale jediný případ. Patnáctičlenná skupina si vybrala prostor v Družstevní ulici. Na ploše, určené pro děti, rušili kluci i děvčata od čtrnácti do sedmnácti let noční klid a opět zasáhla hlídka,“ sdělila mluvčí úřadu Tereza Maixnerová.