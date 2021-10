Autobusový spoj z Hrádku do Kařezu projíždí Medovým Újezdem několikrát denně, ovšem využívají ho především děti. Dospělí se do zaměstnání přesunují zpravidla auty.

Fungovali zde i amatérští herci, a to v souboru Krabička. Jenže svoji činnosti už ochotníci před lety ukončili.

Sbor dobrovolných hasičů zůstal jedinou aktivní složkou v Medovém Újezdu. Starostou je Antonín Černík, velitelem Václav Havel mladší a členové se věnují čištění studen, zalévání sazenic nebo v létě kropení komunikací. Jen na soutěžní konfrontaci v rámci okrsku to prý s ohledem na věkovou skladbu SDH není.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.