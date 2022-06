Sraz je ve 14 hodin před sídlem ZO ČSOP a peloton se vydá přes Rakovou do Mirošova, kde hnízdí čáp bílý. Následuje přesun do Hrádku za bobrem evropským a bezpečný návrat do okresního města. Zájemci si tu prohlédnou záchrannou stanici živočichů.