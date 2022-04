„Byl to ale krok do neznáma, protože jsme nevěděli, jak se zájemci zacvičí dlouhodobá omezení. Naštěstí to vyšlo,“ podotýká šéf ZO Pavel Moulis. Oslovil osvědčený hudební doprovod, tedy Robert Jíša band a prostřednictvím svým i kamarádů se pustil do předprodeje vstupenek. Zpočátku to vyznělo rozpačitě, ale s blížícím se termínem nápor sílil. Nakonec z toho bylo hodně přes sto návštěvníků a bavili se vskutku královsky. „Poslechli jsme rady pořadatelů a něco sami napekli,“ sdělovali hosté u stolů s mísami lahůdek. Pitný režim za barem pak zajišťovaly dvě zkušené dámy.