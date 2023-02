O instalaci se s domácími postarali nadšenci z organizace Českého svazu chránců přírody v rokycanské Švermově ulici. „Jsme jednou z největších nevládních organizací v České republice a sdružujeme především ryzí dobrovolníky,“ připomněl šéf ZO Pavel Moulis během vernisáže. Už loni se ke čtyřicátým narozeninám spolku 'nadělil' obdobnou výstavu v okresním městě, která mapovala i třicet let existence záchranné stanice živočichů.

Výstava představuje široké pole působnosti rokycanského spolku. Jeho aktivity ochránců cílí na malé návštěvníky včetně stálého dětského kroužku i ty odrostlé, kterým se zamlouvá třeba zájezdová nabídka. Prostřednictvím fotografií jsou tu představeni zvířecí pacienti a jejich příběhy.

Více než dvouměsíční expozice je určena všem věkovým kategoriím. Školní skupiny mohou třeba počítat se zasvěcenou komentovanou prohlídkou. V areálu bývalých kasáren si navíc zasluhují pozornost i další muzejní sbírky.

Zimní otevírací doba muzea je až do 31. března vždy ve středu (13 až 16) a v sobotu i v neděli od 10 do 11 a od 13 do 16 hodin. Od dubna bude muzeum zpřístupněné denně s výjimkou pondělků.

