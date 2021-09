Kvůli ukončení provozu koncem září už také VOČM zastaví 7. září možnost registrace a následně i možnost rezervace. Od 10. září bude VOČM očkovat (s výjimkou Janssenu bez registrace) už pouze druhé dávky vakcíny Pfizer.

"Pokud si někdo z registrovaných nevybere termín do 8. září, musí se přeregistrovat na jiné očkovací místo nebo využít očkování bez registrace a to kdekoli. Druhé dávky naočkujeme všem v dohodnutém termínu do konce září. Pokud se někdo nebude moci k druhým dávkám dostavit, může kdykoli později zajít pro druhou vakcínu na jiné očkovací místo," upřesňuje vedoucí sestra očkovacího centra Ivana Škoříková.