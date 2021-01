Jenže jsme v České republice, kde nic nejde tak hladce. Zpožděné dodávky má prý na svědomí Evropská unie. Budiž, ale už neprůhledná distribuce zatím minimálního množství protilátek důvěru nevzbuzuje.

Plzeňský kraj se dočkal těsně před koncem roku necelé tisícovky dávek, což zdaleka nestačí ani pro zaměstnance fakultní nemocnice. Teprve začátkem tohoto týdne převzali první zásilku zdravotníci na Karlovarsku či Liberecku. Zkrátka, opět tu chybí transparentní a důrazné vládní kroky, což ostatně neplatí jen o jedné malé včeličce do ramene. Není divu, že třeba Jihočeši vymýšlejí vlastní systém, aby co nejrychleji ochránili rizikové skupiny. Přidává se k nim severní Morava a celoplošná akce se může rozmělnit do lokálních ohnisek.

Po zdravotnících jsou na řadě senioři. Už tak maximálně vytížený personál domovů pro dříve narozené, ale i praktičtí lékaři musí nyní počítat s tím, že pomohou babičkám a dědečkům s vyplňováním očkovacích formulářů. Pochopitelně na úkor ošetření pacientů, ale důležité je, že úřednický šiml bude nakrmen…

Václav Havránek, šéfredaktor Rokycanského deníku