Lidé podle něj očkovací centra už od počátku týdne telefonicky kontaktují a ptají se, zda si mohou rezervovat termín. „EUC klinika očkuje každý den, sedm dní v týdnu. Kapacitu má pro červenec a srpen nastavenou na 400 osob denně. Je také připravena vyjíždět dvakrát měsíčně do Stříbra a Kralovic. FN Plzeň zatím očkuje posilující dávky každý pátek. Nemocnice v Klatovech očkuje každý pátek, stejně tak Domažlická, Rokycanská a Sušická nemocnice a nemocnice Svatá Anna v Plané. Stodská nemocnice bude očkovat třikrát týdně, a to v pondělí, ve středu a v pátek. V průběhu srpna se do očkování zapojí také očkovací centrum v plzeňské nemocnici Privamed,“ uvedl dále očkovací koordinátor.

Očkovací centra a nemocnice v Plzeňském kraji by měly být podle něj od září schopny naočkovat 1500 až 1700 lidí denně. „V případě, že to bude třeba, jsou všechna centra připravena své kapacity navýšit a případně přidat další termíny. Během srpna budeme mít připravené také mobilní týmy, které budou očkovat především v pobytových sociálních zařízeních. Momentálně mapujeme zájem,“ dodal Karásek.

Začalo očkování čtvrtou dávkou, velký zájem se zatím ale neočekává