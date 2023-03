Z moci úřední v červnu 2021 přírodní park zanikl, aby byl během pár hodin nově vytvořen přírodní park Berounka. „Kraj sice ideu oprášil, ale hned ji znehodnotil vypuštěním základních požadavků. Jednalo se zejména o zákaz bivakování, stanování, rozdělávání ohňů, úpravu vjezdu motorových vozidel a jiné citlivé záležitosti. Především s bývalým kolegou z Nadryb jsem bojoval za to, aby se významné pasáže do vyhlášky vrátily,“ dodává Ferschmann.

Kaňon Berounky je zapsaný v UNESCO jako biosferická rezervace. Zaslouženě, protože zde žije kolem 120 druhů živočichů. Jenže místní patrioti se dál a takřka denně hádají s rybáři i motoristy, kteří by nejraději zaparkovali přímo u břehu řeky. V letní sezoně k nim přibývají vodáci s rozděláváním ohňů, svéráznými tábořišti a jednáním, ovlivněným alkoholem. „Množství bufetů a kiosků pochopitelně krajinný ráz značně narušuje. Raději bychom ve spolupráci s krajem instalovali informační tabule, kde by se lidé navíc dozvěděli, jak si mají v přírodě počínat,“ je přesvědčen němčovický starosta. Přivítal by výraznější podporu ze strany policistů. A nejen proto, že znalosti zákonů nejsou z jejich strany prý až tak detailní a občas odjedou od vody s nepořízenou.

Okouzlujícímu vodnímu toku, který pokračuje dál na Křivoklátsko a k hlavnímu městu, se pravidelně věnují brigádníci. Každý rok na jaře se minimálně stovka nadšenců zúčastňuje akce Čistá Horní Berounka. Jen na úseku od Nadryb do Liblína zpravidla odnesou tuny sesbíraných odpadků z řeky i jejího okolí.

Další dobrovolníci se pod Němčovicemi věnují Olešenskému potoku a jeho naučné stezce. Patřil rovněž mezi ohrožené území, ovšem ochránci přírody z Radnic s podporou geokeškařů, plynárenské společnosti a obce jej dokázali proměnit v místo vhodné pro atraktivní výlet s deseti zastávkami.