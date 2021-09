Strašický forvard rozhodl sobotní derby čtvrtého kola mezi Cheznovicemi a Strašicemi dvěma brankami, přičemž tu vítěznou si schoval až na 85. minutu.

Pospíšil střelecky zápas i otevřel ve 34. minutě, když využil velké hrubky domácího Bejčka a v samostatném postupu na brankáře Špicla nezaváhal. „Vracel jsem se po nevydařené akci pomalu z útoku, takže jsem měl před obranou slušný náskok a nabídnutá šance nešla nevyužít,“ popsal svoji první trefu šťastný střelec.

Cheznovice srovnaly před přestávkou krok, druhé dějství tak bylo otevřené.

Spartak v něm ukázal větší kvalitu a hlavně dravé mládí dělalo problém věkově starší domácí defenzivě. Hosté se dlouho nemohli prosadit, své šance nevyužili Šípek, Huttr nebo i Pospíšil. „Jedna příležitost mě mrzí. Špatně jsem si zpracoval míč a trefil pak jenom Škopka,“ vrací se Pospíšil k situaci z 68. minuty, když nechal vyniknout gólmana Cheznovic s charakteristickou přezdívkou.

Rozhodnutí přišlo doslova za pět minut konec. Slušná návštěva už byla připravena na penaltové rozuzlení, to však odmítl brzy devětadvacetiletý kanonýr. Přebral dlouhý nákop na hranici ofsajdu, přičemž domácí asistent (laik) k překvapení cheznovických fanoušků situaci vyhodnotil jako dovolenou. Na hranici pokutového území se bomber opřel do míče a ten rychle zapadl pod břevno. „Kluci mi to dají sežrat, že jsem opět zachránil Strašice. Teď ale byli pyšní, protože to byla exkluzivní střela přímo do šibenice.“

Chvíli po rozehrávce přidal třetí trefu hostů Šípek, a Strašice si tak odvezly přes kopec zaslouženě všechny tři body. „Když se ohlédnu zpět, byli jsme v zápase lepší, ale neplnili jsme do puntíku taktické pokyny, které nám naordinoval trenér před zápasem. Kdybychom proměnili všechny naše šance, mohlo být rozhodnuto dříve,“ uzavřel muž prestižního zápasu.

Pospíšil obléká modrobílé barvy Spartaku od začátku sezony 2017/2018, kdy přišel ze Stašova. První rok si zahrál krajskou 1. B třídu, a pokud bude pokračovat v podobných výkonech, budou moci Strašice pomýšlet na postup výš. Usměvavý sympaťák má v posledních měsících spoustu důvodu k radosti i v osobním životě, o Vánocích totiž s přítelkyní čekají příchod potomka.

Okresní liga nepostrádá dramatický náboj. Do boje o prvenství se razantně přihlásila rezerva Radnic, která se nyní nadřela při posvícení v Dobřívě na těsnou výhru 2:1.

Poprvé zaváhal Holoubkov, neboť ve Skomelně neproměnil ani pokutový kop a po porážce 0:2 klesl na čtvrté místo. Za lídra z Radnic se tak s odstupem jediného bodu posunulo právě Skomelno. Na opačném pólu tabulky se usadily Cheznovice a Březina s jedním bodem, zatímco Raková B na první zisk marně čeká.