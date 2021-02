Deník na návštěvěZdroj: Deník

Narodil se v dnes už neexistujícím domě č.160 V Rákosí (padl za oběť Hrudkovnám). Na svět vykoukl v roce 1925 jako potomek Matěje a Anny Kubových. Od dětství projevoval malířské nadání. Není divu, že po studiích na gymnáziu a na výtvarné akademií a po krátkém působení jako profesor na gymnáziu v Domažlicích, zaujal v roce 1954 místo ředitele krajské galerie. Zasloužil se o mimořádnou sbírku děl českého kubismu. Pod jeho vedením se do té doby nepříliš významná instituce stala jednou z nejváženějších galerií v zemi. Díky prozíravým a mnohdy odvážným nákupům shromáždila galerie pod vedením Oldřicha Kuby unikátní kolekci moderních českých malířů - Bohumila Kubišty, Emila Filly Václava Špály, Jana Zrzavého, Josefa Šímy a mnoha dalších. Sbírka je i v současnosti magnetem milovníků moderního výtvarného umění. A víte, že nádherná středověká budova plzeňských Masných krámů – kdysi téměř ruina na odpis – byla vzkříšena do současné podoby za ředitelování Oldřicha Kuby. S jeho osobním nasazením přičemž galerii slouží dodnes.

Kuba po sobě zanechal dílo celostátního významu. Galerii řídil bez přerušení až do odchodu do důchodu v roce 1985. Zemřel 4. srpna 2000 ve věku 75 let.