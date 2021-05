Odpískaný byl Květinový den (přesunutý je na podzim), společný výšlap mimo hranice Rokycanska nebo populární tunraj v bowlingu. Snad se uprostřed příštího týdne povede výprava za zubry do rezervace u Rokycan (šéf Robert Beneš slíbil speciální přesun) nebo rekondiční pobyt ve středočeské Pleši.

Jedno z nejmenších, ale přitom nejaktivnějších seskupení v rámci České republiky vzniklo v říjnu 2000. „S důrazem na odbornou i lidskou pomoc onkologickým pacientům a jejich rodinám,“ zdůrazňuje dlouholetá předsedkyně Anna Šímová. Stála u kolébky spolku, který byl a je ve spojení s lékaři a zaměřuje se na poradenství pro ženy nejrůznějšího věku!

Rokycanské aktivistky toho mají za sebou hodně. Součinnost při vydávání publikací, vlastní video nebo desítky osvětových výjezdů. Onko klub našel zázemí v basketbalové hale SKB v Jiráskově ulici. „Ideální to však nebylo. Kancelář v prvním patře se stala pro řadu zájemců nedobytným vrcholem,“ dodává Šímová. Nedávno se s děvčaty stěhovala do sídla okresní tělovýchovné organizace (proti hlavní poště), kde je to přece jen komfortnější, Ovšem kvůli různým zákazům migrace nadále složité. Uskutečnit se nemohly loňské oslavy 20. narozenin Onko klubu, leč organizace s necelými dvaceti členkami zbraně neskládá!