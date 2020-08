„Z basketbalové haly SKB jsme se přestěhovali do objektu Sportovní a tělovýchovné organizace v Jiráskově ulici. Moc děkuji předsedovi Jiřímu Sýkorovi za velkorysou nabídku. Je tu skvělé zázemí a podstatně méně schodů, což je v našem věku důležité,“ usmívá se předsedkyně klubu Anna Šímová.

Žena, která v roce 2000 stála u kolébky spolku dam bojujících se zákeřnou chorobou. Ve společnosti žen se stejným onemocněním se útrapy snášejí lépe a děvčata i přes vážnou nemoc dokáží dělat pořádnou legraci. Nyní je v seskupení registrováno kolem dvaceti optimisticky naladěných členek a občas přivítají novou tvář.

Křest nové klubovny, kam mohou zájemkyně přijít od září vždy v úterý mezi 9. a 10. hodinou, se neobešel bez mohutné oslavy. Hned pět členek – Marie, Venuše, Alena, Vendula a Milena – slavily buď narozeniny nebo svátek. Řeč ale byla také o červencovém výletu do jižních Čech. Konkrétně na Orlík, lodí do Zvíkova a se zakončením v rožmitálské cukrárně. Právě do tohoto města pod Třemšínem pak skupina vyrazila popřát starostovi Vondráškovi k sedmdesátinám.