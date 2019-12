Mikulášské posezení absolvovala děvčata z Onko klubu Rokycany. Dámy většinou zralého věku se náležitě vyparádily a nezapomněly na dárky pro kamarádky.

Vánoční besídka rokycanského Onko klubu. | Foto: Deník / Redakce

Diskutoval se o povedených podzimních akcích. Patřil mezi ně výlet do Cheznovic, návštěva jazzového festivalu v sále Střelnice nebo účast na sněmu v hlavním městě. Inspirací byly rovněž trhy v Rožmitálu pod Třemšínem. V pátek 27. prosince vyrážejí ženy na vycházku do Dobříva (včetně hamru, Švédského mostu a restaurace) a 14. ledna vstoupí do dvacátého roku existence tohoto seskupení.