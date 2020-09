Řidič však nereagoval a pokračoval v jízdě. Při tom se dopustil hned několika dopravních přestupků, když jel v protisměru a po chodníku. Když ho vyrazila pronásledovat hlídka ve služebním voze, pokusil se je dokonce vytlačit.

Plzeňskou ulicí pokračoval do ulice Klostermannova, ze které odbočil do ulice Třebízského, kde mu v jízdě zabránilo služební vozidlo rokycanských policistů, kteří byli o ujíždějící fábii informováni. "Následně policisté přistoupili k vozidlu zablokovanému dvěma služebními auty, kdy řidiče vyzvali, aby vystoupil z vozidla. Ten však na opakované výzvy nereagoval, a protože hrozilo, že by řidič mohl vozidlo uvést opět do pohybu a mohl by se snažit ujíždět, navíc byl z jeho úst cítit značně alkohol, policisté jej za pomoci hmatů a chvatů zpacifikovali a přiložili služební pouta," uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Policistí u řidiče provedli dechovou zkoušku, při které přístroj naměřil 1,85 promile alkoholu. Muž byl následně po lékařském vyšetření a odněru krve převezen do policejních cel.