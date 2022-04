RAKOVÁ - Výběrovým řízením na ředitelku mateřinky Ráček se budou mimo jiné zabývat dnes večer zastupitelé Rakové. Kromě toho se seznámí s finanční situací na účtech, dotačními tituly, novou výstavbou v obci a posoudí přihlášku do soutěže Vesnice roku 2022.

Bunkry se otevřely veřejnosti, k vidění byla historická i moderní technika

ROKYCANSKO - Hasiči byli během volných dnů ve střehu. Velký pátek je vyslal ke dvěma událostem až po 19. hodině. Výjezdová jednotka SDH Zbiroh otevírala ve městě uzamčené prostory, zatímco směna HZS Rokycany zamířili k nehodě se zraněním do Kamenného Újezdu.

PŘÍKOSICE - Ode dneška do pátku 22. dubna, vždy od 7.30 do 13.25 hodin bude omezený provoz na železniční trati z Rokycan do Příkosic. Vlakové soupravy budou v těchto dnech nahrazené autobusy, přičemž v úseku Příkosice – Příkosice zastávka zajistí přepravu mikrobus. Rovněž mezi Mirošovem a Mirošovem městem jezdí mikrobus s návazným přestupem do Rokycan nebo Příkosic.

ROKYCANSKO - Televizní seriál Technické památky českých zemí se zítra večer zastaví v Plzeňské kraji. Dokumentární cestopis, moderovaný Tomášem Hanákem, přiblíží mimo jiné vodní hamr v Dobřívě nebo přívoz přes Berounku v Darové. Štáb ale zavítal i za nedávno zesnulým sběratelem letadel Karlem Tarantíkem do Zruče, podíval se do Světců na Tachovsku, atd. Nalaďte si tedy program ČT 2 ve středu od 21:55 hodin!