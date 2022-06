HRÁDEK - Neslavně skončila jízda sedmasedmdesátiletého cyklisty, který v sobotu před devatenáctou hodinou cestoval Hrádkem. Z bicyklu nešťastně spadl a utrpěl zranění. Byl ošetřen zdravotnickou záchrannou službou a na místo byli přivoláni i policisté, kteří seniora vyzvali k dechové zkoušce. Byla pozitivní s výsledkem 1,64 promile alkoholu v krvi a příslušníci hrádeckého oddělení událost evidují jako přestupek podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. „Cyklista pod vlivem alkoholu vykonává činnost, při níž by mohl ohrozit život či zdraví lidí nebo poškodit majetek. Tím se dopouští přestupku, nebo trestného činu. Může mu být uložena pokuta až do výše 50 tisíc korun,“ upozorňuje mluvčí P ČR Dagmar Brožová.

LHOTKA U RADNIC - Čtyřiatřicetiletý muž se vydal v pátek večer na riskantní jízdu severem okresu. bez alkoholu, ale s drogovým ´povzbuzením´. Motorista ve voze zn. Renault vyrazil ze Lhotky u Radnic do Radnic, Přívětic, Skelné Huti, Těškova a zpět do Lhotky. Zde byl ve 20:30 hodin zastaven a kontrolován hlídkou obvodního oddělení P ČR z Radnic. Prověrka na alkohol vyzněla negativně, leč orientační drogový test odhalil pervitin a marihuanu. Řidič se odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve a moči. Policisté však zjistili, že muž usedl za volant, ačkoliv byl rozhodnutím Okresního soudu v Rokycanech odsouzen za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání potrestán zákazem řízení všech motorových vozidel na dvacet měsíců, a to od listopadu 2021 do července 2023.

LIBLÍN - Na sobotní podvečer dlouho nezapomene třiatřicetiletý muž na motocyklu Harley -Davidson. Při cestě od Němčovic nezvládl v levotočivé zatáčce při průjezdu Liblínem koně pod kapotou, dostal smyk a havaroval, přičemž spadl vpravo na chodník ve směru jízdy a utrpěl zranění. Škoda na motocyklu byla vyčíslena na třicet tisíc korun. Požití alkoholických nápojů před jízdou policisté vyloučili dechovou zkouškou a nehodovým dějem se dál zabývají.