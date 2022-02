K zemi jde postupně sedm kultivarů javorů, deset lip v Jiráskově ulici a také deset okrasných třešní (známých spíše jako sakury) v ulici Svazu bojovníků za svobodu. Kácení bylo povoleno příslušnými institucemi a občas bouřlivá diskuse se prý týkala doslova každého stromu. V Jiráskově ulici zůstanou stát čtyři lípy před budovou soudu a zachované budou dvě lípy i pás dřevin mezi sokolovnou a basketbalovou halou.

Akci připravovalo město s Plzeňským krajem přes dvanáct let. Původně šlo jen o Jiráskovu ulici, ovšem navržené území rekonstrukce bylo postupně rozšířené o ulici Svazu bojovníků za svobodu, část Palackého ulice a o komunikaci na náměstí 5. května. Projektanti se snažili najít kompromis mezi vznikem nových parkovacích míst a zachováním zelených ploch. Výsadba, která je zde v plánu, se řadí k nejrozsáhlejším v Rokycanech. „V Jiráskově ulici plánujeme nově vysadit sedmdesát stromů, Půjde o 68 lip velkolistých a dva kultivary javorů před Fitzovou vilou. Šestnáct nových sakur v ulici Svazu bojovníků za svobodu se objeví až po dokončení stavby,“ dodává Šašek s tím, že bylo nutné kvůli výškovému tvarování dřevin zajistit v zahraničí speciální sazenice těchto stromů. Vlastní stavební práce mají odstartovat ještě v prvním pololetí.

Proměna centra Rokycan se na sociálních sítích pochopitelně neobešla bez rozporuplných reakcí. „Smutný pohled. Sakury mne provázely celý život, vždyť to byly první jarní fotky z tohoto místa. Ale věřím, že rekonstrukce ulice bude smysluplná,“ vyjádřila své pocity Irena Mašková. Odstartovala tím mohutnou facebookovou odezvu, v níž se našli zastánci i odpůrci kácení. „Sice mne sakury jako náplavu neprovázely celý život, ale chápu to stejně. Je mi jich líto. Jenže vzhledem ke stavu stromů je asi opravdu nejlepší je pokácet a nahradit novými zdravými stromy. Jsem rád, že sakury v Rokycanech nekončí,“ přitakává Václav Kohout. „Zase úředníci palec nahoru. Lávka v prostoru Na Pátku přes Padrťský potok s nulovým efektem, silnice kolem Rokycan katastrofa, Žďár katastrofální hnus. Co tam máme dál,“ zaznívá názor Jaroslava Mráze z opačného břehu.