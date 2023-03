S pondělním rozedněním nic nenasvědčovalo tomu, že v centru Rokycan startuje generální oprava Jiráskovy ulice, kterou denně využívají stovky řidičů osobních i těžkotonážních strojů. Hned po sedmé hodině ale bylo vše jinak.

Opravy Jiráskovy ulice v Rokycanech začaly | Video: Deník/Václav Havránek

U sídla společnosti Rumpold se začalo rýsovat svislé dopravní značení, přikazující využití jediného pruhu ve směru od Plzně. V opačném směru to od křižovatky u sokolovny nejde projet vůbec.

Někteří řidiči zmatkovali. Zejména při řazení do pruhu u Komerční banky a potíže jim dělal také výjezd od nádraží. Ani na jiných místech to nebylo jednodušší. Třeba u devítiletky TGM, kam rodiče vozí ráno své potomky téměř před dveře školy. Tentokrát to už nešlo, protože uzavřená je i úzká komunikace směrem k hasičům. Zkrátka, ještě pár dní potrvá, než lidé vstřebají všechny úpravy a omezení. Potrvají několik měsíců a vyžadují pořádnou porci trpělivosti.

Kde parkovat? Oprava Jiráskovy ulice přinese řidičům v Rokycanech dilema

Od 13. 3. platí také výlukový jízdní řád linky městské hromadné dopravy. Zrušené jsou zastávky MHD Soukenická a U Lázní. Bez náhrady do konce platnosti jízdních řádů, tedy do 9. 12. letošního roku.