Jaroslava Štochlová, Rokycany, 72 let

Hana Kratochvílová, Pavlovsko, 76 let

Josef Sýkora, Rokycany, 63 let

Jan Sýkora, Kladruby, 58 let

Jaromír Šott, Klabava, 71 let

Jiří Kohout, Hrádek, 59 let

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.