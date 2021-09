Vlasta Kulhánková, Rokycany, 76 let

Petr Doubek, Zbiroh, 44 let

Zdeněk Kalný, Rokycany, 68 let

Anna Svobodová, Rokycany, 88 let

Miroslav Fišer, Mýto, 59 let

Jan Dokoupil, Hrádek, 71 let

Ladislav Fürbach, Rokycany, 71 let

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.