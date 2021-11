4. listopadu

Jindřiška Doušová, Rokycany, 77 let

10. listopadu

Pavel Kebrle, Těně, 67 let

Maryška Kohelová, Zbiroh, 94 let

Vladimíra Miková, Rokycany, 31 let

11. listopadu

Irena Kebrlová, Těně, 64 let

13. listopadu

Alena Blechová, Rokycany, 71 let

Jaroslava Baslová, Osek, 72 let

Jaroslav Burda, Rokycany, 69 let

Miloslav Čejka, Hrádek, 86 let

Miroslav Kolář, Rokycany, 87 let

Květuše Opatrná, Rokycany, 84 let

14. listopadu

Pavel Novák, Hrádek, 77 let

16. listopadu

Emília Novotná, Břasy, 46 let

17. listopadu

Jaroslava Nováková, Rokycany, 70 let

19. listopadu

Jan Linhart, Ejpovice, 72 let

22. listopadu

Dobroslava Bubleová, Rokycany, 76 let

23. listopadu

Jarmila Kouklová, Rokycany, 70 let

Zdeňka Neradová, Rokycany, 83 let

Dagmar Kotvová, Strašice, 79 let

Pozůstalým vyslovujeme za čtenáře upřímnou soustrast.